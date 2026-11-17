به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این کمیته متشکل از معاون برنامه‌ریزی فرمانداری، اداره مالیات، شهرداری، نظام مهندسی، دو نفر از نمایندگان سازندگان و ضابط قضایی، نرخ منطقی هر متر مربع مسکن را بر اساس مصالح به‌کاررفته و قیمت زمین در هر منطقه از شهرستان تعیین می‌کند.

تشکیل این کمیته در پی مطالبه عمومی شهروندان درباره نرخ غیرمنطقی مسکن و با دستور دادستان صورت گرفته است و پیگیری این مطالبه نیز در دستور کار قرار دارد.