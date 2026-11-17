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کمیته تعیین نرخ منطقی مسکن در فیروزکوه با هدف ساماندهی بازار مسکن و جلوگیری از قیمتگذاریهای غیرمنطقی، با دستور دادستان این شهرستان تشکیل و فعالیت خود را آغاز کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این کمیته متشکل از معاون برنامهریزی فرمانداری، اداره مالیات، شهرداری، نظام مهندسی، دو نفر از نمایندگان سازندگان و ضابط قضایی، نرخ منطقی هر متر مربع مسکن را بر اساس مصالح بهکاررفته و قیمت زمین در هر منطقه از شهرستان تعیین میکند.
تشکیل این کمیته در پی مطالبه عمومی شهروندان درباره نرخ غیرمنطقی مسکن و با دستور دادستان صورت گرفته است و پیگیری این مطالبه نیز در دستور کار قرار دارد.