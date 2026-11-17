

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در متن پیام دکتر بیژن رنجبر، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی آمده است:

بسمه تعالی

إِنَّالِلَّهِ وَ إِنَّاإِلَیْهِ رَاجِعُونَ

رحلت مرجع جلیل القدر جهان تشیع، استاد برجسته حوزه‌های علمیه حضرت آیت‌الله العظمی وحید خراسانی موجب تاسف و تالم گردید.

آن عالم ربانی از چهره‌های برتر فقهی معاصر بودند که عمر پربرکت خویش را در تحصیل، توسعه علوم و معارف اسلامی و پاسداشت معارف اهل بیت (علیهم السلام) سپری کردند و با تربیت شاگردان نامدار به تعمیق مکتب شیعی استمرار بخشیدند؛ بی تردید فقدان مجتهد عالیقدر برای حوزه‌های علمیه و روحانیت، شیعیان و ارادتمندان ایشان خسارت بار خواهد بود.

اینجانب، این ضایعه بزرگ را محضر حضرت ولی‌عصر (عج)، رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی)، مراجع عظام تقلید، حوزه‌های علمیه، بیت مکرم ایشان به ویژه حضرت آیت الله صادق آملی لاریجانی تسلیت می‌گویم و از خداوند متعال برای آن فقید فرزانه علو درجات و حشر با اولیای الهی و برای بازماندگان معزز صبر و سلامتی مسئلت داریم.