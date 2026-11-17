بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی در پیامی اعلام کرد: ارتحال ملکوتی فقیه فرزانه، مرجع عالیقدر جهان تشیع، حضرت آیت‌الله العظمی حاج شیخ حسین وحید خراسانی (رضوان‌الله تعالی علیه)، ضایعه‌ای بزرگ برای حوزه‌های علمیه، جامعه علمی و عموم ارادتمندان مکتب اهل‌بیت عصمت و طهارت (ع) است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، متن پیام تسلیت بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی در پی ارتحال حضرت آیت‌الله العظمی وحید خراسانی (قدس سره) به این شرح است:

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

آن عالم ربانی، عمر پربرکت خویش را در مسیر تعمیق و ترویج معارف نورانی اهل‌بیت (ع)، تحقیق و تدریس علوم دینی، تربیت عالمان و پاسداری از حریم فقاهت و مرجعیت سپری کرد و با مجاهدت علمی و معنوی خویش، میراثی گران‌سنگ از دانش، تقوا و ارادت به خاندان عصمت و طهارت بر جای گذاشت.

بی‌تردید فقدان چنین شخصیت برجسته‌ای، خلأیی عمیق در ساحت فقاهت و مرجعیت شیعه پدید می‌آورد؛ اما آثار علمی، شاگردان و خدمات ماندگار آن فقیه وارسته، چراغ راه نسل‌های آینده در مسیر پاسداری از معارف اسلامی و تداوم سنت اصیل اجتهاد خواهد بود.

بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی، این ضایعه جان‌سوز را به محضر حضرت بقیةالله الاعظم (ارواحنا فداه)، مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، مراجع عظام تقلید، حوزه‌های علمیه، بیت شریف آن مرجع فقید و عموم شیعیان و ارادتمندان ایشان تسلیت و تعزیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال، علو درجات و حشر با اولیای الهی را برای آن عالم ربانی و صبر و اجر جزیل را برای بازماندگان مسئلت می‌نماید.