مسابقه ملی کتاب‌خوانی «سیل سرخ» با هدف بازخوانی خاطرات و حماسه‌آفرینی رزمندگان عملیات محرم، در اصفهان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداصوسیما، مرکز اصفهان؛ بنابر اعلام اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان؛ در پاسداشت ۲۵ آبان (روز حماسه و ایثار اصفهان) و با هدف ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی، آشنایی نسل امروز با رشادت‌های رزمندگان و بازخوانی گوشه‌هایی از حماسه عملیات محرم، مسابقه ملی کتاب‌خوانی با محوریت کتاب «سیل سرخ» برگزار می‌شود.

این طرح می‌تواند خاطر‌ها و روایت‌هایی از حماسه رزمندگان در عملیات محرم را بازگو کند و مخاطبان را با بخشی از دشواری‌ها، فداکاری‌ها و لحظات ماندگار این عملیات آشنا نماید.

این مسابقه در قالب ۲۰ سؤال چهارگزینه‌ای به‌صورت ملی برگزار خواهد شد و علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به درگاه الکترونیک navideshahed.com/fa/isfahan در این مسابقه شرکت کنند.

مهلت شرکت در این مسابقه تا ۳۰ آذرماه ۱۴۰۵ تعیین شده است.

۲۵ آبان ۱۳۶۱ یکی از روز‌های ماندگار در تاریخ ایثار و مقاومت مردم اصفهان است؛ روزی که پیکر‌های مطهر ۳۷۰ شهید گلگون‌کفن عملیات محرم بر دستان مردم قدرشناس و شهیدپرور این شهر تشییع شد و جلوه‌ای کم‌نظیر از وفاداری، ایثار و پیوند عمیق مردم با فرهنگ شهادت را به نمایش گذاشت.

این حماسه تاریخی، به پاس عظمت حضور و همراهی مردم اصفهان، در تقویم مناسبت‌های این استان به عنوان «روز حماسه ایثار مردم اصفهان» شناخته می‌شود.