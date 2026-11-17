مأموران پلیس آگاهی شهرستان قدس، دو سارق طلا و زیورآلات را که با انجام اقدامات فنی و تخصصی شناسایی شده بودند، طی عملیاتی غافلگیرانه در یکی از استان‌های شمالی کشور دستگیر کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فرمانده انتظامی شهرستان قدس گفت: در پی شکایت تعدادی از شهروندان در خصوص سرقت طلا و زیورآلات از منازل آنها، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی شهرستان قدس قرار گرفت.

پور مصطفوی افزود: مأموران پلیس آگاهی با انجام اقدامات فنی و تخصصی، دو سارق را شناسایی و با هماهنگی قضائی، طی عملیاتی غافلگیرانه در یکی از استان‌های شمالی کشور دستگیر کردند. سارقان دستگیرشده نیز در بازجویی‌های پلیس به ۱۳ فقره سرقت طلا و زیورآلات اعتراف کردند.

وی با اشاره به اینکه متهمان با شناسایی قبلی منازل و در فرصتی مناسب اقدام به سرقت می‌کردند گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده، برای طی مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.