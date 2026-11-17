به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ شهردار شاهین‌شهر از آغاز طرح «کهن‌خوانی» در مدارس خبر داد و گفت: این طرح با همکاری آموزش‌وپرورش و با هدف آشنایی نوجوانان با گنجینه ادبیات کلاسیک فارسی از جمله گلستان، بوستان سعدی، شاهنامه فردوسی، منطق الطیر و دیوان شمس اجرا می‌شود.

سعید ابریشمی‌راد توجه به ادبیات در دوره کودکی و نوجوانی را سرمایه‌گذاری برای آینده جامعه دانست و افزود: تخیل می‌تواند زمینه‌ساز انگیزه، ایده‌پردازی، نوآوری و خلاقیت باشد و آشنایی نسل نوجوان با آثار ادبی، به تقویت این توانایی‌ها کمک می‌کند.

شهردار شاهین‌شهر همچنین از دریافت بیش از۱۱۰ اثر برای بخش ویژه جشنواره ملی شعر کودک، با موضوع یاد جان‌باختگان حادثه میناب، خبر داد و گفت: قرار است مجموعه‌ای از این اشعار با حمایت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر شود.

ششمین جشنواره ملی شعر کودک ایران صبح امروز،۲۶ آبان، در مجموعه ورزشی جهان‌پهلوان تختی شاهین‌شهر آغاز شد.