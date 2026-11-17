حضرت آیتالله العظمی حاج شیخ حسین وحید خراسانی (قدس سره) فقیهی ژرف اندیش بود
ارتحال عالم ربانی، فقیه ژرفاندیش و مرجع عالیقدر جهان تشیع، حضرت آیتالله العظمی حاج شیخ حسین وحید خراسانی (قدس سره)، ضایعهای بزرگ برای حوزههای علمیه است.
متن پیام به این شرح است:
إِنّا لِلّهِ وَإِنّا إِلَیْهِ راجِعُونَ
ارتحال عالم ربانی، فقیه ژرفاندیش و مرجع عالیقدر جهان تشیع، حضرت آیتالله العظمی حاج شیخ حسین وحید خراسانی (قدس سره)، ضایعهای بزرگ برای حوزههای علمیه، جامعه علمی و جهان تشیع است.
آن فقیه وارسته، از چهرههای برجسته فقاهت و مرجعیت شیعه بود که عمر پربرکت خویش را در مسیر تحصیل، تحقیق، تدریس و ترویج معارف نورانی اسلام و مکتب اهلبیت عصمت و طهارت (علیهمالسلام) سپری کرد.
بیتردید، جایگاه رفیع علمی، دقتهای عمیق فقهی و اصولی، اهتمام به صیانت از معارف اهلبیت (ع) و ارادت ویژه ایشان به ساحت مقدس حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا (سلاماللهعلیها)، نام این فقیه فرزانه را در حافظه علمی و معنوی حوزههای علمیه ماندگار خواهد ساخت.
اینجانب ضمن تسلیت این مصیبت بزرگ به محضر امام زمان (عج)، رهبر معظم انقلاب اسلامی، مراجع عظام تقلید، حوزههای علمیه، شاگردان و ارادتمندان آن فقید سعید و بیت مکرم ایشان، از درگاه خداوند متعال، علو درجات، حشر با اولیای الهی و اجداد طاهرینش و صبر و اجر جزیل برای بازماندگان مسئلت دارم.
صدرالله اسماعیلزاده
مدیر حوزه علمیه استان مازندران