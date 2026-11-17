رئیس سازمان لیگ فوتبال در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، گفت: در حال تصویب آیین نامه ای برای شرایط خاص مثل نیمه کاره ماندن لیگ برتر در هیئت رئیسه هستیم. مثلا لیگ در چه هفته ای متوقف شده و چه تصمیمی در این خصوص گرفته شود؛ اکنون آیین نامه ای در این خصوص نگارش شده که این آیین نامه ابتدا باید به تصویب هیئت رئیسه سازمان لیگ برسد و بعد از آن در جلسه هیدت رئیسه فدراسیون فوتبال مصوب شود.

وی در خصوص تنش روی سکوها در برخی از بازی های لیگ برتر گفت: به غیر از یکی دو بازی سایر بازی های ما در لیگ برتر بدون مشکل خاصی برگزار شد؛ حتی در خرم آباد هواداران تیم خیبر بعد از باخت به سپاهان تیم حریف را تشویق کردند اما در یکی دو بازی مثل بازی ملوان و تراکتور متاسفانه اتفاقات تلخی رخ داد؛ نمی خواهیم فوتبال بدون تماشاگر شود، اما اگر اتفاقی مثل شعار نژادپرستانه رخ بدهد حتما تصمیم سخت گیرانه گرفته می شود.

بهاروند درخصوص جرایم تیم های متخلف توسط ارکان قضایی فدراسیون فوتبال گفت: تمامی اتفاقات رخ داده در فوتبال توسط ارکان قضایی فدراسیون رصد می شود و احکام صادره نیز عادلانه می باشد؛ جرایم بازدارنده است اما دوست داریم باشگاه ها آسیب نبینند.