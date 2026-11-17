به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی ، این هفته ۱۵۰ دانش‌آموز دختر دربیرستان مقطع متوسطه دوم شهرستان اسفراین با بدرقه مسئولان ناحیه مقاومت بسیج این شهرستان، در قالب سه دستگاه اتوبوس عازم اردوی راهیان نور شدند.

این دانش‌آموزان در جریان این سفر معنوی از مناطق عملیاتی شلمچه، هویزه و فتح‌المبین بازدید خواهند کرد و با حضور در یادمان‌های دفاع مقدس، با رشادت‌ها، ایثارگری‌ها و فداکاری‌های رزمندگان اسلام در دوران دفاع مقدس آشنا می‌شوند.

این اردو با هدف آشنایی نسل نوجوان با تاریخ دفاع مقدس، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و انتقال ارزش‌های آن دوران به نسل جوان برگزار می‌شود.