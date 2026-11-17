آیت‌الله لطف‌الله دژکام، نماینده ولی فقیه در فارس و امام جمعه شیراز در پی ارتحال مرجع تقلید شیعیان، آیت‌الله‌العظمی شیخ حسین وحید خراسانی پیام تسلیتی صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، در پیام تسلیت آیت‌الله دژکام آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«انا لله و انا الیه راجعون»

ارتحال ملکوتی مرجع عظیم‌الشأن جهان تشیّع و عالم ربانی عالم اسلام استوانه علمیّت و فقاهت حوزه‌های علمیه حضرت آیت‌الله العظمی آقای حاج شیخ حسین وحید خراسانی قدس‌سره الشریف محضر حضرت ولی عصر ارواحنا فداه، رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای دام عزه، حوزه‌های علمیه و بیت شریف و شاگردان محترم ایشان تسلیت و تعزیت می‌گویم.

فقیهی وارسته که اهتمام ویژه‌ای به اقامه شعائر دینی داشتند و جمع کثیری از علماء فاضل حوزه‌های علمیه تربیت یافته درس آن جناب هستند.

خداوند تعالی آن جناب را در اعلی درجات بهشت و محشور با اولیاء الهی و انبیاء قرار دهد و به همه علماء و حوزه‌های علمیه صبر و اجر کرامت فرماید ان‌شاءالله.