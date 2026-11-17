به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، متقاضیان علاقه‌مند به حضور در این مراسم معنوی می‌توانند از ۲۵ آبان تا پنجم آذرماه سال جاری با مراجعه به سامانه اعتکاف برای ثبت‌نام اولیه اقدام کنند.

همچنین، متقاضیان پیش از آغاز مراحل ثبت نام برای حضور در مراسم اعتکاف آستان حضرت عبدالعظیم الحسنی (ع) باید ابتدا در سامانه اعتکاف حساب کاربری ایجاد کرده و سپس، برای ثبت نام خود اقدام کنند.

یادآور می‌شود، علاقه‌مندان برای دریافت اطلاعات بیشتر و اطلاع از جزئیات ثبت نام می‌توانند به نشانی https://www.abdulazim.com/fa/node/۱۸۸۹۶ مراجعه کنند. همچنین، ثبت نام از طریق سامانه مستقیم اعتکاف به نشانی etekaf.abdulazim.com امکان‌پذیر است.