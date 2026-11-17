سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که برای یک دیدار رسمی از سلطنت عمان به این کشور سفر کرده است، پیش از ظهر امروز سه‌شنبه با حیثم بن طارق آل سعید سلطان عمان دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، وزیر امور خارجه کشورمان در این دیدار با اشاره به سابقه روشن و طولانی روابط ایران و عمان، بر عزم جمهوری اسلامی ایران برای گسترش بیش از پیش روابط با عمان در همه زمینه‌های مورد علاقه دو کشور تأکید کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان همچنین با یادآوری سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران در تقویت اعتماد و همکاری میان کشور‌های منطقه، بر اهمیت تلاش همه‌جانبه کشور‌های منطقه برای پیشبرد منافع و امنیت مشترک منطقه‌ای تأکید نمود.

در این دیدار، درباره آخرین تحولات منطقه به‌ویژه وضعیت ناامنی و تنش‌الود ناشی از اقدامات تجاوزکارانه و مداخله‌جویانه آمریکا بحث و تبادل نظر شد. وزیر امور خارجه کشورمان، سلطان عمان را در جریان آخرین وضعیت موجود از جمله ابتکار دیپلماتیک ایران برای خاتمه جنگ تحمیلی آمریکا قرار داد. وی ضمن تقدیر از مساعی جمیله و تلاش‌های عمان در مقام میانجی، خاطرنشان کرد که جمهوری اسلامی ایران همواره در استفاده از دیپلماسی جدی بوده است همانطور که در دفاع از تمامیت سرزمینی و منافع ملی خود نیز قاطع و مصمم عمل کرده است.

سلطان عمان نیز با اشاره به اهمیت روابط تاریخی و دوستانه عمان-تهران، از رویکرد مسئولانه ایران در قبال صلح و ثبات منطقه قدردانی کرد و بر ضرورت استمرار رایزنی‌ها میان کشور‌های منطقه برای مدیریت وضعیت خطیر کنونی و جلوگیری از تشدید تتش‌ها تأکید کرد.