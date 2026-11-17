به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران ، در نشستی با حضور سید محمد جعفری، مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران و مدیران یک شرکت دانش‌بنیان فعال در زمینه طراحی و تولید تجهیزات آزمایشگاهی صنایع غذایی، زمینه‌های بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در زنجیره تأمین آرد و نان استان مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل غله و خدمات بازرگانی استان مازندران، دستگاه‌های جدید آنالیز بافت آرد و خمیر تولید شده توسط این مجموعه دانش بنیان، با امکان سنجش دقیق ویژگی‌های رئولوژی آرد، می‌تواند داده‌های تخصصی و کاربردی را در اختیار تولیدکنندگان و نانوایان قرار دهد. هدف از این فناوری، کمک به نانوایان برای شناخت دقیق ویژگی‌های آرد مصرفی و تنظیم دقیق فرآیند‌های خمیرگیری و پخت بر اساس مشخصات فنی آرد است که در نهایت منجر به ارتقای کیفیت نان تولیدی می‌شود.

جعفری در این نشست با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های آزمایشگاهی و بهره‌گیری از تجهیزات تخصصی در ارتقای کیفیت آرد و نان، اظهار کرد: دسترسی به تجهیزات آزمایشگاهی پیشرفته ظرفیت ارزشمندی برای شناخت بهتر ویژگی‌های محصول تولیدی است؛ اما باید توجه داشت که صرف وجود یک دستگاه آزمایشگاهی به‌تنهایی موجب تولید محصول باکیفیت نمی‌شود و بهره‌برداری مؤثر از این فناوری‌ها مستلزم برخورداری از نیروی انسانی متخصص، مهارت کاربر در کار با دستگاه و توانایی تحلیل دقیق نتایج آزمایشگاهی است.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران با اعلام آمادگی این اداره‌کل برای همکاری در مسیر توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز و ارتقای کیفیت آرد و نان استان افزود: هرگونه همکاری و کمکی که در چارچوب وظایف این مجموعه برای تحقق این هدف لازم باشد، انجام خواهیم داد؛ چراکه برای آنالیز و شناخت دقیق‌تر آرد و بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت‌های موجود، به چنین ساختار تخصصی و علمی نیاز داریم.

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای برگزاری نشست مشترک با حضور مدیران این شرکت دانش‌بنیان، کارخانجات آرد استان و اتحادیه‌های خبازان خبر داد تا ضمن بررسی تخصصی قابلیت‌های دستگاه‌ها و زمینه‌های کاربردی آن، هماهنگی‌های لازم برای مراحل بعدی همکاری انجام شود.