\u00a0\u0645\u062f\u06cc\u0631 \u0627\u062d\u06cc\u0627\u0621 \u062f\u0641\u062a\u0631 \u0645\u0648\u0627\u0641\u0642\u062a\u0646\u0627\u0645\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062a\u062c\u0627\u0631\u06cc \u0648 \u0633\u0627\u0632\u0645\u0627\u0646\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0628\u06cc\u0646 \u0627\u0644\u0645\u0644\u0644\u06cc \u0633\u0627\u0632\u0645\u0627\u0646 \u062a\u0648\u0633\u0639\u0647 \u062a\u062c\u0627\u0631\u062a\u060c \u06af\u0641\u062a: \u062a\u062c\u0627\u0631\u062a \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0628\u0627 \u0627\u0639\u0636\u0627\u06cc \u0633\u0627\u0632\u0645\u0627\u0646 \u0647\u0645\u06a9\u0627\u0631\u06cc \u0627\u0642\u062a\u0635\u0627\u062f\u06cc \u0627\u06a9\u0648\u060c \u062f\u0631 \u067e\u0646\u062c \u0633\u0627\u0644 \u06af\u0630\u0634\u062a\u0647 \u0631\u0634\u062f \u06f8\u06f2 \u062f\u0631\u0635\u062f\u06cc \u062f\u0627\u0634\u062a\u0647 \u0627\u0633\u062a .\n