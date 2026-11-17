فرمانده انتظامی شهرستان مسجدسلیمان استان خوزستان از شناسایی کلاهبردار اینترنتی و بازگرداندن ۳ میلیارد و ۹۹۷ میلیون ریال وجه کلاهبرداری‌شده به حساب یکی از شهروندان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ علی عباسی اظهار داشت: در پی مراجعه یکی از شهروندان به پلیس فتا و اعلام شکایت مبنی بر برداشت غیرمجاز از حساب بانکی وی، بررسی موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: بررسی‌های اولیه نشان داد تلفن همراه شاکی مورد دسترسی غیرمجاز قرار گرفته و فرد کلاهبردار با سوءاستفاده از اطلاعات و دسترسی ایجادشده، اقدام به انجام خریدهای اینترنتی از حساب بانکی وی کرده است.

فرمانده انتظامی شهرستان مسجدسلیمان تصریح کرد: کارشناسان پلیس فتا با انجام اقدامات فنی و تخصصی و پیگیری‌های مستمر، موفق به شناسایی متهم شدند و مبلغ ۳ میلیارد و ۹۹۷ میلیون ریال وجه کلاهبرداری‌شده را به حساب شاکی بازگرداندند.

سرهنگ عباسی با اشاره به تشکیل پرونده مقدماتی و ارسال آن به مرجع قضایی، خاطرنشان کرد: شهروندان در صورت مواجهه با جرایم سایبری می‌توانند موضوع را از طریق شماره ۰۹۶۳۸۰، مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا، گزارش دهند.