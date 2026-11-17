رئیس دانشگاه جامع علمی‌کاربردی کشور بر توسعه متوازن مراکز، بازنگری در رویکرد‌های معرفی رشته‌های مهارتی، طراحی دوره‌های کوتاه‌مدت مبتنی بر نیاز‌های واقعی بازار کار و بهره‌گیری از ظرفیت دانش‌آموختگان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ دکتر محمد علی‌اکبری رئیس دانشگاه جامع علمی‌کاربردی کشور در نشست صمیمانه با رؤسای مراکز آموزش علمی‌کاربردی استان قم، ضمن بررسی ظرفیت‌ها، فرصت‌ها و ضرورت‌های پیش‌روی آموزش عالی مهارتی در این استان، بر لزوم اتخاذ رویکردی برنامه‌محور، مسئله‌محور و آینده‌نگر در توسعه فعالیت‌های آموزشی و مهارتی تأکید کرد.

دکتر علی‌اکبری با اشاره به جایگاه و اهمیت آموزش‌های عالی مهارتی در نظام آموزش عالی کشور، اظهار داشت: گسترش آموزش‌های مهارت‌محور و تربیت نیروی انسانی توانمند و برخوردار از مهارت‌های تخصصی و کاربردی، از ضرورت‌های اساسی پاسخگویی به تحولات بازار کار و نیاز‌های متغیر جامعه است و دانشگاه جامع علمی‌کاربردی در این مسیر، رسالتی مهم و اثرگذار بر عهده دارد.

رئیس دانشگاه جامع علمی‌کاربردی کشور افزود: انتظار می‌رود واحد استانی و مراکز آموزشی با تدوین برنامه‌ای منسجم، شناسایی ظرفیت‌های مغفول و بهره‌گیری مؤثر از امکانات و قابلیت‌های منطقه‌ای، زمینه جبران فاصله موجود و دستیابی استان به میانگین کشوری در شاخص‌های توسعه مراکز آموزش علمی‌کاربردی را فراهم آورند.

دکتر علی‌اکبری گفت: معرفی رشته‌های مهارتی باید بر مبنای شناخت دقیق مخاطبان، اقتضائات منطقه‌ای و فرصت‌های اشتغال صورت گیرد. در این زمینه، بهره‌گیری از شیوه‌های نوین اطلاع‌رسانی، تبلیغات هدفمند و تبیین مزیت‌های آموزش‌های مهارتی می‌تواند در ارتقای جایگاه اجتماعی و تقویت شناخت عمومی از ظرفیت‌های دانشگاه نقش مؤثری ایفا کند.

رئیس دانشگاه جامع علمی‌کاربردی کشور تشکیل و ساماندهی انجمن دانش‌آموختگان دانشگاه را اقدامی ضروری و راهبردی برشمرد و گفت: دانش‌آموختگان، سرمایه‌های انسانی و اجتماعی دانشگاه و مهم‌ترین گواه اثربخشی مأموریت‌های آموزشی آن به شمار می‌روند.

وی افزود: شکل‌گیری این انجمن، زمینه مناسبی برای تعامل نظام‌مند با فارغ‌التحصیلان، رصد وضعیت اشتغال آنان و استفاده از ظرفیت حرفه‌ای و تخصصی ایشان در ارتقای کیفیت آموزش‌ها فراهم خواهد ساخت.

دکتر علی‌اکبری انطباق برنامه‌های آموزشی کوتاه‌مدت با نیاز‌های واقعی جامعه و بازار کار را از اولویت‌های مهم فعالیت مراکز عنوان کرد و گفت: طراحی و تدوین این دوره‌ها نباید صرفاً بر اساس ظرفیت‌های موجود مراکز انجام شود، بلکه لازم است نیازسنجی دقیق، شناسایی مسائل و اولویت‌های استان و بررسی تحولات مشاغل و حرفه‌ها، مبنای تعریف و اجرای دوره‌های آموزشی قرار گیرد.

وی تصریح کرد: مراکز آموزش علمی‌کاربردی باید با شناخت فرصت‌های اقتصادی، اجتماعی و حرفه‌ای استان و برقراری ارتباط مؤثر با دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌ها، صنایع و بنگاه‌های اقتصادی، به سمت ارائه دوره‌هایی حرکت کنند که ضمن پاسخگویی به نیاز‌های تخصصی جامعه، در ارتقای توانمندی شاغلان و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز بخش‌های مختلف نیز نقش‌آفرین باشند.

رئیس دانشگاه جامع علمی‌کاربردی کشور گفت: استان قم به واسطه برخورداری از ظرفیت‌های برجسته فرهنگی، هنری، علمی و مدیریتی، زمینه مناسبی برای طراحی و ارائه آموزش‌های تخصصی در این حوزه‌ها دارد. وی افزود: شناسایی این ظرفیت‌ها و تبدیل آنها به فرصت‌های آموزشی، مستلزم برنامه‌ریزی هدفمند، بهره‌گیری از توان تخصصی صاحب‌نظران و ایجاد پیوند مؤثر میان مراکز آموزشی و مجموعه‌های فعال در حوزه‌های مرتبط است تا دانشگاه بتواند متناسب با مزیت‌های منطقه‌ای، در تربیت نیروی انسانی متخصص و توانمند ایفای نقش کند.

در پایان این نشست و در فضایی آمیخته با تکریم مقام شامخ شهدا و پاسداشت ایثار و فداکاری آنان، دانشنامه شهید دانشجو محمد قاسمی هماپور از دانشجویان مرکز آموزش علمی‌کاربردی نیروی انتظامی استان قم طی مراسمی از سوی دکتر محمد علی‌اکبری رئیس دانشگاه جامع علمی‌کاربردی کشور به پدر و مادر گرانقدر این شهید والامقام تقدیم شد.