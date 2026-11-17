به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مجتبی سرآسیایی که در فصل جاری در کادرفنی سید مهدی رحمتی برای تیم فوتبال گل گهر سیرجان حضور داشت امروز سه شنبه ۲۶ آبان با انتشار متنی در فضای مجازی از این باشگاه جدا شد.

سرآسیایی در متن خود نوشت: «به نام خدا

هواداران عزیز گل‌گهر و مردم شریف سیرجان

در ابتدای این فصل و با درخواست دوست و برادر عزیزم آقای سیدمهدی رحمتی با افتخار پذیرفتم که برای سومین بار عضوی از مجموعه بزرگ گل‌گهر باشم و با تمام وجود برای این شهر و مردم نازنینش بجنگم.

رابطه من با گل‌گهر در دو مقطع با حضور در کادرفنی اساتید عزیزم آقایان مجید جلالی و امیر قلعه‌نویی شکل گرفت و در سومین مقطع نیز حضور در کنار سید مهدی رحمتی عزیز تجربه‌ای ارزشمند برایم رقم زد؛ هرچند این تجربه به اندازه‌ای که تلاش کرده بودیم و شایستگی‌اش را داشتیم با نتیجه دلخواه (تا این مقطع از فصل) همراه نشد، اما اطمینان دارم این تیم با بازیکنان خوب و توانمند، مدیریت همراه و دلسوز و هدایت سیدمهدی عزیز وحمایت بی دریغ شما هوادارن و مردم خونگرم سیرجان از این پیج به سلامت عبور خواهد کرد و گل‌گهر در پایان فصل در جایگاهی که شایستگی‌اش را دارد خواهد ایستاد. اکنون که به خاطر برخی مشکلات، تصمیم به قطع همکاری در این مقطع را دارم

لازم می‌دانم از مهدی رحمتی به‌طور ویژه تشکر کنم؛ بابت اعتماد، حمایت‌های همیشگی، نگاه حرفه‌ای و رفاقت و برادری‌اش. همکاری در کنار ایشان برای من تجربه‌ای قابل احترام و ماندگار بود و بابت تمام محبت‌هایشان صمیمانه قدردانم.

همچنین از جناب آقای دکتر محمد اسفندیارپور بابت حمایت‌ها و همراهی‌شان و از هواداران دوست‌داشتنی گل‌گهر و مردم شریف سیرجان بابت محبت و لطفی که همیشه به من داشتند، تشکر می‌کنم.

برای مجموعه بزرگ گل‌گهر و هواداران عزیزش آرزوی موفقیت و روز‌های پرافتخار دارم. بدون شک این جدایی پایان علاقه و ارتباط من با گل‌گهر و مردم سیرجان نیست و این پیوند قلبی همیشه برقرار خواهد ماند.

ارداتمند و برادر کوچک شما

مجتبی سرآسیایی»