فرمانده انتظامی آذربایجان‌غربی گفت: وحدت و انسجام ملی؛ عامل اصلی اقتدار جمهوری اسلامی ایران و حضور آگاهانه مردم در کنار نیرو‌های مسلح و مسئولان، موجب برهم خوردن محاسبات دشمنان شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، فرمانده انتظامی آذربایجان‌غربی، وحدت و انسجام ملی را عامل اصلی اقتدار جمهوری اسلامی ایران دانست و گفت: حضور آگاهانه مردم در کنار نیرو‌های مسلح و مسئولان، محاسبات دشمنان را در عرصه جنگ اراده‌ها با چالش جدی مواجه کرده است.

سردار جمال سلمانی در آیین تکریم و معارفه فرمانده انتظامی شهرستان میاندوآب با اشاره به محاسبات اشتباه دشمنان درباره توانمندی‌های جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: دشمن تصور می‌کرد با برآورد‌های نادرست از ظرفیت‌های کشور و میزان پایبندی مردم به نظام، می‌تواند در مدت کوتاهی به اهداف خود دست یابد، اما حضور حماسی و آگاهانه مردم تمامی این محاسبات را برهم زد.

وی افزود: امروز اقشار مختلف مردم، از پیر و جوان تا زنان و مردان، در کنار نیرو‌های مسلح و مجموعه‌های امنیتی و اطلاعاتی برای دفاع از کشور و حفظ اقتدار نظام اسلامی ایستاده‌اند.

فرمانده انتظامی آذربایجان‌غربی همچنین با اشاره به توان دفاعی کشور تصریح کرد: نیرو‌های مسلح با تکیه بر دانش بومی، فناوری‌های پیشرفته و توانمندی‌های دفاعی، پاسخ اقدامات خصمانه دشمنان را داده‌اند.

سردار سلمانی اقتدار موشکی کشور را حاصل سال‌ها تلاش و مجاهدت دانشمندان و فرماندهان برجسته‌ای همچون شهید حسن تهرانی‌مقدم دانست و بر ضرورت حفظ وحدت، همبستگی و انسجام ملی در برابر توطئه‌های دشمنان تأکید کرد.