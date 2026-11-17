مدیر پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های واگیر مرکز بهداشت خوزستان با اشاره به افزایش عفونت‌های حاد تنفسی، گفت: در استان ما موارد بروز آنفلوآنزا بالاتر از آستانه هشدار قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، همایون امیری درباره وضعیت عفونت‌های حاد تنفسی در کشور و استان خوزستان در هفته منتهی به ۲۳ آبان ۱۴۰۵ اظهار کرد: در حال حاضر در کشور ۹.۴ درصد از مراجعان سرپایی به مراکز درمانی، دارای علائم شبه‌آنفلوآنزا و ۱۰.۶ درصد از مراجعان بستری دارای علائم شدید تنفسی هستند.

وی افزود: در کشور از هفته اول آبان‌ماه، موارد مثبت آنفلوآنزا از آستانه هشدار بالا گذشته است به گونه‌ای که در هفته اخیر نسبت نمونه‌های مثبت آنفلوآنزا ۲۶.۳ درصد و نسبت نمونه‌های مثبت کووید - ۱۹، ۸.۵ درصد بوده است.

امیری درباره وضعیت بیماری در خوزستان هم تصریح کرد: در استان خوزستان نیز موارد مثبت آنفلوآنزا مطابق الگوی کشوری از هفته اول آبان‌ماه بالاتر از آستانه هشدار قرار گرفته است و نسبت نمونه مثبت در هفته اخیر برای آنفلوآنزا ۲۳ درصد و برای کووید - ۱۹، ۴ درصد است.

مدیر پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های واگیر مرکز بهداشت خوزستان توصیه کرد: رعایت آداب تنفسی، به‌ویژه توسط افراد در معرض خطر از جمله سالمندان، زنان باردار و افراد دارای بیماری زمینه‌ای، و استفاده از ماسک ضروری است.

امیری در ادامه گفت: انجام واکسیناسیون آنفلوآنزا برای گروه‌های در معرض خطر توصیه می‌شود. تاکید می‌شود افراد دارای علائم شبه‌آنفلوآنزا باید از حضور در محل کار یا مدرسه تا بهبودی علائم خودداری کنند.