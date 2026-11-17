راه اندازی سامانه دریافت شکایات مربوط به نقض حقوق شهروندی در مازندران
معاون قضایی رئیس کل دادگستری مازندران در حقوق شهروندی، از فعال شدن سامانه دریافت گزارشهای نقض حقوق شهروندی جهت اجرای مصوبات قوه قضائیه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران
، سید رفیع موسویها معاون قضایی رئیس کل دادگستری مازندران، در اظهاراتی پیرامون تقویت نظارت بر عملکرد نهادهای مرتبط با حقوق شهروندان، گفت: با هدف افزایش شفافیت و تسهیل دسترسی مردم به امکانات نظارتی، سامانه اختصاصی دریافت گزارشها و شکایات مربوط به نقض حقوق شهروندی فعال شده است.
وی تصریح کرد: این سامانه با هدف نظارت دقیق بر اجرای بند ۲ مصوبات هیات مرکزی بازرسی و نظارت بر حفظ حقوق شهروندی قوه قضائیه راهاندازی شده است تا بستری امن و مشخص برای مراجعان فراهم گردد.
موسویها با تأکید بر اینکه این اقدام بخشی از سیاستهای کلان قوه قضائیه برای ارتقای سطح پاسخگویی و عدالت است، افزود: مردم میتوانند تمامی گزارشها و شکایات خود در خصوص موارد نقض حقوق شهروندی را از طریق آدرس اینترنتی http://same.eadl.ir ثبت و ارسال نمایند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: این سامانه به منظور جلوگیری از بروز هرگونه سوءرفتار یا قصور در اجرای حقوق قانونی شهروندان و همچنین پیگیری جدیتر مطالبات آنها، ابزاری کارآمد در جهت اجرای دقیق مصوبات هیات مرکزی بازرسی خواهد بود.