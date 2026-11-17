به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران ، سید رفیع موسوی‌ها معاون قضایی رئیس کل دادگستری مازندران، در اظهاراتی پیرامون تقویت نظارت بر عملکرد نهاد‌های مرتبط با حقوق شهروندان، گفت: با هدف افزایش شفافیت و تسهیل دسترسی مردم به امکانات نظارتی، سامانه اختصاصی دریافت گزارش‌ها و شکایات مربوط به نقض حقوق شهروندی فعال شده است.

وی تصریح کرد: این سامانه با هدف نظارت دقیق بر اجرای بند ۲ مصوبات هیات مرکزی بازرسی و نظارت بر حفظ حقوق شهروندی قوه قضائیه راه‌اندازی شده است تا بستری امن و مشخص برای مراجعان فراهم گردد.

موسوی‌ها با تأکید بر اینکه این اقدام بخشی از سیاست‌های کلان قوه قضائیه برای ارتقای سطح پاسخگویی و عدالت است، افزود: مردم می‌توانند تمامی گزارش‌ها و شکایات خود در خصوص موارد نقض حقوق شهروندی را از طریق آدرس اینترنتی http://same.eadl.ir ثبت و ارسال نمایند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: این سامانه به منظور جلوگیری از بروز هرگونه سوءرفتار یا قصور در اجرای حقوق قانونی شهروندان و همچنین پیگیری جدی‌تر مطالبات آنها، ابزاری کارآمد در جهت اجرای دقیق مصوبات هیات مرکزی بازرسی خواهد بود.