سرپرست شرکت پشتیبانی امور دام کشور، از روند نزولی قیمت انواع گوشت قرمز و سفید در ماه‌های اخیر خبر داد و بر ضرورت حمایت از تولیدکنندگان برای حفظ پایداری بازار تأکید کرد.

به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما جبرئیل برادری، سرپرست شرکت پشتیبانی امور دام کشور در تشریح وضعیت بازار محصولات پروتئینی اظهار داشت بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، روند نزولی تورم ماهانه در گروه «انواع گوشت قرمز و سفید» در ماه مهر نیز ادامه یافته است.

او با ارائه آمار‌های دقیق تصریح کرد که نرخ تورم این گروه از ۱٫۳ درصد در مرداد ماه به ۰٫۹ درصد در شهریور ماه و در نهایت به ۰٫۲ درصد در مهر ماه رسیده است که نشان‌دهنده کاهش مستمر آهنگ رشد قیمت‌ها در سه ماه اخیر است.

برادری با اشاره به حساسیت‌های موجود، افزود که کاهش تورم ماهانه محصولات پروتئینی، آن هم در شرایطی که کشور با محدودیت‌های ناشی از جنگ و تحریم‌ها روبه‌رو است، اهمیت دوچندانی دارد.

او تأکید کرد که تداوم این روند مطلوب، نیازمند پشتیبانی ویژه از تولید، تأمین به‌موقع نهاده‌های دامی و استمرار عرضه متناسب با نیاز واقعی بازار است.

سرپرست شرکت پشتیبانی امور دام کشور همچنین تصریح کرد که شرایط پیش‌آمده در کشور، ضرورت مراقبت از امنیت غذایی و سفره مردم را دوچندان کرده و این امر تنها با تلاش مستمر تولیدکنندگان و همراهی فعالان زنجیره تأمین و توزیع میسر است.

او با قدردانی از تلاش‌های تولیدکنندگان دام و طیور، خاطرنشان کرد که دامداران و مرغداران در این روز‌های دشوار، با وجود تمام مشکلات، پای تولید ایستاده‌اند و نقش مهمی در تأمین نیاز مردم ایفا می‌کنند. وی افزود: «تلاش مسئولانه فعالان زنجیره تولید و توزیع، پشتوانه اصلی امنیت غذایی است و وظیفه ماست که با پیگیری مؤثر و رفع موانع، زمینه تداوم فعالیت آنان را فراهم سازیم.»

برادری در ادامه به تشریح رویکرد این شرکت پرداخت و گفت که هدف اصلی، پیگیری هم‌زمان دو مسئولیت «حمایت از تولیدکننده برای تداوم تولید» و «کمک به تأمین مستمر و متعادل نیاز مصرف‌کننده» است. وی تصریح کرد که پایداری بازار گوشت و مرغ تنها زمانی تقویت می‌شود که تولیدکننده امکان ادامه فعالیت داشته باشد و کالا نیز به‌موقع در دسترس مردم قرار گیرد. وی همچنین افزود اقدامات شرکت در حوزه تأمین نهاده‌های دامی، مدیریت ذخایر راهبردی و پشتیبانی از بازار، همگی با هدف تقویت زنجیره تولید و تأمین محصولات پروتئینی دنبال می‌شود.

وی در پایان با تأکید بر اینکه تداوم روند نزولی تورم ماهانه یک تحول مثبت در بازار است، خاطرنشان کرد که ملاک اصلی عملکرد شرکت، دسترسی مستمر مردم به محصولات پروتئینی و حفظ توان تولید کشور خواهد بود.