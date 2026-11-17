هم‌زمان با هفته کتاب و کتاب‌خوانی از کتاب «یک روز قشنگ» اثر استاد حسین دوستی، نویسنده، پژوهشگر و روزنامه‌نگار نام‌آشنای شهرستان اهر، با حضور جمعی از مسئولان و فعالان فرهنگی رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، این کتاب که اثری جامع در حوزه تاریخ و فرهنگ منطقه ارسباران به شمار می‌رود، مجموعه‌ای از گزارش‌ها و مطالب مربوط به همایش یکصدسالگی کتابخانه عمومی شهرستان اهر را در برگرفته و به چاپ رسیده است.

استاد حسین دوستی از چهره‌های برجسته فرهنگی شهرستان اهر و استان است که سال‌ها از عمر خود را صرف فعالیت در عرصه‌های آموزش، فرهنگ، پژوهش، روزنامه‌نگاری و تاریخ‌نگاری کرده و آثار متعددی در معرفی تاریخ، هویت و ظرفیت‌های فرهنگی منطقه ارسباران به رشته تحریر درآورده است.

با انتشار کتاب «یک روز قشنگ»، شمار آثار چاپ‌شده این نویسنده به ۸۹ عنوان رسیده است؛ دستاوردی قابل توجه که نام وی را به‌عنوان پرکارترین مؤلف منطقه ارسباران مطرح کرده است.

استاد دوستی پیش از این نیز کتاب «سفرنامه علینقی‌خان سرتیپ» را به‌عنوان هشتادوهشتمین اثر خود منتشر کرده بود. این کتاب با تصحیح و بازخوانی نسخه‌ای خطی از دوره قاجار، به روایت بخش‌هایی از تاریخ کمترشناخته‌شده ارسباران در فاصله سال‌های ۱۳۰۲ تا ۱۳۰۵ هجری قمری می‌پردازد.