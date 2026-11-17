فرمانده انتظامی شهرستان باوی استان خوزستان از کشف و جمع آوری ۱۱ دستگاه استخراج ارز دیجیتال غیرمجاز به ارزش تقریبی ۱۵ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ حسن شیخی‌سعید اظهار داشت: در پی دریافت گزارشی مبنی بر فعالیت غیرمجاز استخراج ارز دیجیتال در یک منزل مسکونی، مأموران کلانتری ۱۱ و ۳۴ شهر ویس شناسایی محل مورد نظر را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضایی و با همکاری اداره برق شهرستان، به محل اعزام شدند و در بازرسی از آن، ۱۱ دستگاه استخراج ارز دیجیتال غیرمجاز و قاچاق کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان باوی با اشاره به اینکه ارزش دستگاه‌های مکشوفه برابر نظر کارشناسان ۱۵ میلیارد ریال برآورد شده است، بیان داشت: در این رابطه یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

سرهنگ شیخی‌سعید در پایان با تأکید بر برخورد قانونی پلیس با فعالیت‌های غیرمجاز اقتصادی، از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند. همچنین شهروندان می‌توانند پیشنهادها، انتقادها و تقدیرهای خود از عملکرد پلیس را از طریق سامانه ۱۹۷ مطرح کنند.