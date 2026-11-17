تیم فوتبال نوجوانان ایران در سومین بازی از گروه چهارم مرحله انتخابی جام ملت‌های کمتر از ۱۷ سال آسیا، در ورزشگاه ملی وین‌تیان لائوس مقابل اردن به برتری رسید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، شاگردان ارمغان احمدی که در ۲ بازی قبلی خود به ترتیب پاکستان را یک بر صفر و سریلانکا را ۱۱ بر صفر مغلوب کرده بودند، در دیدار سوم نیز با نمایشی بی‌نقص و باکیفیت توانستند ۳ بر صفر از سد اصلی‌ترین رقیب خود در این گروه بگذرند و با ۹ امتیازی شدن، در فاصله یک بازی مانده به پایان مرحله مقدماتی، صعود خود را به جام ملت‌ها قطعی کنند.

علی نادری (۳۲) امیرمحمد زارعی (۳۷) و امیرسام جنت علیپور (۵۸) برای نوجوانان کشورمان گلزنی کردند.

یاشار حیدری، سام شویکلو، پارسا خشت‌زر، سبحان شهریاری (۸۶_ محمد زمردیان)، امیر علی علی مردانی، امیدرضا عبد حسینی، کیوان ایران‌زاد (۶۹_ علی اکبر قاسمی)، حامد نعیمی (۵۷_ یاسان جعفری)، رادین میرنژاد (۴۶_ محمد حسین مرادی)، امیرمحمد زارعی و علی نادری (۴۶_ امیر سام جنت علیپور)

ایران که در ۳ بازی ابتدایی خود، ۱۵ گل به ثمر رسانده و موفق به ثبت ۳ کلین شیت شده، از ساعت ۱۵:۳۰ جمعه ۲۹ آبان در آخرین بازی دور مقدماتی به مصاف لائوس می‌رود.

بیست و دومین دوره جام ملت‌های ۲۰۲۷ آسیا در رده سنی زیر ۱۷ سال از ۱۲ تا ۲۹ می ۲۰۲۷ (۲۲ اردیبهشت تا ۸ خرداد ۱۴۰۶) در ازبکستان برگزار می‌شود.