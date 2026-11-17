به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بر این اساس آقایان سهراب درفشی، آریا روغنی، سامیار الیاسی، ایمان حسینی، خشایار صفاتی، امیر علی صدقی نصب، طا‌ها دهقان، داریا ستاری، احمد نعمت بخش و بردیا شریفی بعنوان بازیکن و همچنین داریوش صابر به عنوان سرمربی و فرید فرجادیان بعنوان مدیر تیم مشخص شدند.

حضور در تیم ملی پدل، قرار گرفتن در آینده سازی از ملاک‌های انتخاب بازیکنان و کادر فنی گیتی‌پسند بوده است.

تیم پدل گیتی پسند اولین حضور خود را در مسابقات جام آزادی تهران که از ۳۰ آبان ماه در مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار می‌شود تجربه خواهد کرد.

پدل (به انگلیسی: Padel) ورزشی راکتی است که بین دو نفر یا بین دو تیم دونفره در زمینی کاملاً احاطه‌شده با دیوار‌های معمولاً شیشه‌ای بازی می‌شود. زمین این رشته ورزشی تلفیقی از اسکواش و تنیس است