مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خوزستان گفت: طرح مدیریت خرید نان با هدف جلوگیری از خریدهای غیرمتعارف و انحراف آرد یارانه‌ای اجرا می‌شود و محدودیتی برای تأمین نان مصرفی خانوارها ایجاد نمی‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امید جهان‌نژادیان روز سه‌شنبه ۲۶ آبان با تأکید بر تداوم دسترسی شهروندان به نان مورد نیاز خانوارها ، بیان داشت: اجرای طرح مدیریت خرید نان به معنای محدودیت در خرید روزانه مردم نیست و هدف آن ساماندهی مصرف آرد یارانه‌ای و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی است.

وی اظهار کرد: این طرح یک برنامه ملی است که در سراسر کشور اجرا می‌شود و با هدف شناسایی خریدهای غیرمتعارف، جلوگیری از انحراف آرد یارانه‌ای از مسیر اصلی مصرف و مدیریت تقاضا طراحی شده است.

جهان نژادیان توضیح داد: در این طرح، الگوی مصرف بر اساس اطلاعات و عملکرد ثبت‌شده در سامانه طی دو سال گذشته تعیین شده و تفاوت میزان مصرف در مناطق شهری و روستایی نیز مورد توجه قرار گرفته است.

سرانه مصرف و نحوه محاسبه سهمیه

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خوزستان می گوید: بر اساس ضوابط اعلام‌شده برای اجرای این طرح، سرانه مصرف ماهانه آرد برای هر نفر ۸ کیلوگرم در نظر گرفته شده است. با احتساب ضریب هفت‌برابری، میزان آرد یارانه‌ای قابل محاسبه برای هر نفر تا ۵۶ کیلوگرم خواهد بود و میزان مصرف بالاتر از این الگو، مشمول محاسبه با نرخ آزاد می‌شود.

وی ادامه داد: مبنای محاسبه سهمیه، سرپرست خانوار است و خرید نان توسط اعضای خانواده نیز در مجموع مصرف خانوار محاسبه می‌شود. به این ترتیب، تعداد اعضای خانواده و اطلاعات ثبت‌شده در سامانه در تعیین الگوی خرید نقش دارد.

جهان نژادیان تصریح کرد: هدف از این سازوکار، تفکیک مصرف متعارف خانوارها از خریدهای عمده و تجاری و جلوگیری از استفاده از یارانه اختصاص‌یافته به نان خانوارها در فعالیت‌های غیرمرتبط است.

کدام گروه‌ها مشمول مدیریت خرید هستند؟

وی می گوید: دامداری‌ها، واحدهای صنعتی و تولیدی، سوپرمارکت‌ها و سایر واحدهای صنفی و تجاری از جمله گروه‌هایی هستند که مصرف آنها در چارچوب ضوابط خرید تجاری مدیریت می‌شود.

جهان نژادیان افزود: این واحدها به دلیل ماهیت فعالیت خود ممکن است به حجم بیشتری از نان یا آرد نیاز داشته باشند؛ از این رو، تأمین نیاز آنها باید از مسیرهای تعیین‌شده و با محاسبه متناسب با نوع مصرف انجام شود تا تقاضای تجاری با سهمیه مصرف خانوارها تداخل پیدا نکند.

وی یکی از اهداف این سیاست، جلوگیری از خرید عمده نان یارانه‌ای و عرضه مجدد آن با قیمت بالاتر در بازار است؛ اقدامی که می‌تواند منابع یارانه‌ای را از مصرف‌کنندگان اصلی منحرف کند.

۱۸ کارخانه فعال در شبکه تأمین آرد خوزستان

بر اساس اعلام اداره‌کل غله و خدمات بازرگانی خوزستان، ۱۸ کارخانه آرد در استان فعال هستند و آرد مورد نیاز نانوایی‌های سهمیه‌بگیر، روستاییان و عشایر را تأمین می‌کنند.

تداوم فعالیت این واحدها و نظارت بر شبکه توزیع آرد، از بخش‌های مهم زنجیره تأمین نان در استان به شمار می‌رود؛ به‌ویژه آنکه شرایط مصرف در مناطق شهری، روستایی و عشایری یکسان نیست و برنامه‌ریزی برای تأمین آرد باید این تفاوت‌ها را در نظر بگیرد.

جهان‌نژادیان با تأکید دوباره بر اینکه شهروندان برای خرید نان مصرفی روزانه خود با محدودیتی مواجه نیستند، از مردم خواست کارت بانکی خود را در اختیار افراد سودجو قرار ندهند و اخبار و اطلاعیه‌های مربوط به اجرای طرح را صرفاً از مراجع رسمی دنبال کنند.

اجرای طرح مدیریت خرید نان در خوزستان با هدف هدفمندتر شدن توزیع یارانه آرد و تفکیک مصارف خانوار از تقاضاهای تجاری دنبال می‌شود. موفقیت آن نیز به اطلاع‌رسانی شفاف، تأمین مستمر آرد و فراهم بودن مسیر مشخص برای تأمین نیاز واحدهای صنفی و تولیدی وابسته است؛ موضوعی که می‌تواند ضمن حفظ دسترسی خانوارها به نان، از هدررفت منابع یارانه‌ای جلوگیری کند.