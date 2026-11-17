به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌غربی با اشاره به ابعاد برداشت‌های غیرمجاز از منابع آب زیرزمینی استان گفت: ۴۳ هزار حلقه چاه غیرمجاز در سطح استان شناسایی شده که این آمار در حوضه‌ی آبریز دریاچه ارومیه به ۷۵ هزار حلقه می‌رسد.

مجید رستگاری با اشاره به برآورد بیش از یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون مترمکعب اضافه‌برداشت از سفره‌های آب زیرزمینی استان اظهار کرد: مدیریت برداشت از منابع زیرزمینی و جلوگیری از تداوم اضافه‌برداشت‌ها از مهم‌ترین اولویت‌های شرکت آب منطقه‌ای است.

وی با اشاره به روند اقدامات نظارتی و بازرسی‌های مشترک افزود: تاکنون ۳۰ درصد از چهار هزار و ۸۰۰ چاه غیرمجاز مشمول برنامه بازرسی مشترک قرار گرفته و اخطار‌های لازم صادر شده است. همچنین در جریان رزمایش اخیر، بازدید از تعداد قابل توجهی از چاه‌ها در دستور کار قرار گرفت.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌غربی با تشریح اولویت‌های برخورد با چاه‌های غیرمجاز تصریح کرد: چاه‌های واقع در اراضی ملی، محدوده حریم منابع تأمین آب شرب و چاه‌هایی که دارای شاکی خصوصی هستند، در اولویت اقدامات قانونی قرار دارند که تعداد آنها حدود هفت هزار حلقه برآورد می‌شود.

رستگاری همچنین با تأکید بر ضرورت توقف روند اضافه‌برداشت از آبخوان‌ها خاطرنشان کرد: برخورد قانونی با چاه‌های دارای پروانه بهره‌برداری که بیش از میزان مجاز برداشت می‌کنند نیز در دستور کار قرار دارد و قطع برق این چاه‌ها از جمله اقدامات پیش‌بینی‌شده برای مقابله با تخلفات است.

وی با بیان اینکه حفظ آبخوان‌ها، به‌عنوان منابعی که دور از چشم عموم قرار دارند، از رسالت‌های اصلی شرکت آب منطقه‌ای است، اظهار کرد: امسال در کنار تلاش برای رهاسازی آب به سمت دریاچه ارومیه، حفاظت از منابع آب زیرزمینی و نظارت بر وضعیت سفره‌های آب نیز با جدیت دنبال می‌شود.