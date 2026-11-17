احسان قاضی زاده هاشمی در مصاحبه با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما افزود: مجلس شورای اسلامی برای شکستن انحصار بازار، همواره حامی واردات خودرو است و هدف هم ایجاد تنوع در بازار و کنترل قیمت خودرو‌های داخلی است.

وی گفت: بطور نمونه وقتی تعرفه واردات یک خودروی هیبریدی به ۱۰۰ درصد می‌رسد، باعث رشد ۷۰ درصدی قیمت آن می‌شود و این افزایش بر قیمت خودرو‌های داخلی هم اثرگذار است و خودروساز داخلی نیز به همان تناسب، افزایش قیمت می‌دهد و این موضوع در نهایت به زیان اقشار ضعیف جامعه است که به دنبال یک خودرو با حداقل قیمت هستند و اثر تصمیمات برای کل مردم ایران خواهد بود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: آیین نامه‌ها و قوانین قبلی در حوزه واردات خودرو همچنان پابرجا هستند و مصوبه اخیر در خصوص افزایش تعرفه‌های واردات، هنوز جنبه قانونی برای اجرا ندارد.

وی اضافه کرد: در کمیته خودرویی مجلس، موضوع آیین نامه جدید تعرفه‌های واردات خودرو که مصوبه سران قوا بود، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. این آیین نامه توسط رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به دستگاه‌های مختلف ابلاغ شده است، به لحاظ ساختار حقوقی، تصمیمات سران قوا باید توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شود تا جنبه قانونی داشته باشد.

قاضی زاده هاشمی گفت: تا کنون معاون اول رئیس جمهور این مصوبه را ابلاغ نکرده است پس هنوز هیچ اثر حقوقی ندارد، در دولت ستادی تشکیل شده است که در حال بررسی این آیین نامه هستند، این آیین نامه قبل از تصویب سران قوا صرفا توسط یکی از مجموعه‌های داخل دولت پیگیری شده بود و شمولیت لازم در حوزه‌های مختلف را نداشت، دستگاه‌های مختلف هم در دولت و هم در مجلس در حال جمع بندی کامل هستند تا تغییرات در این حوزه با در نظر گرفتن همه جوانب باشد.