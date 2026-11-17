داریوش صابر، سرمربی تیم ملی پدل ایران، با عقد قراردادی سرمربی تیم پدل گیتی‌پسند و فرید فرجادیان مدیر تیم پدل این باشگاه انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ گیتی‌پسند که به‌تازگی و برای نخستین بار فعالیت خود را در رشته پدل آغاز کرده، با جذب سرمربی تیم ملی، گام نخست خود را برای حضوری قدرتمند و هدفمند در این رشته برداشت.

براین اساس داریوش صابر، سرمربی تیم ملی پدل ایران به‌عنوان سرمربی تیم پدل باشگاه فرهنگی ورزشی صنایع گیتی‌پسند در جام آزادی انتخاب شد.

فرید فرجادیان هم به‌عنوان مدیر تیم پدل این باشگاه در ” جام آزادی ” انتخاب و قرارداد همکاری خود را با گیتی‌پسند به امضا رساند.

فرجادیان، مدیر نخستین آکادمی تخصصی پدل در اصفهان، سابقه عضویت در تیم ملی تنیس زیر ۱۸ سال ایران را نیز در کارنامه دارد.

گیتی‌پسند با ورود به رشته پدل، در حال تکمیل ساختار اجرایی و فنی این تیم و جذب بازیکنان برای حضور در رقابت‌های پیش‌رو است.

پدل (به انگلیسی: Padel) ورزشی راکتی است که بین دو نفر یا بین دو تیم دونفره در زمینی کاملاً احاطه‌شده با دیوار‌های معمولاً شیشه‌ای بازی می‌شود. زمین این رشته ورزشی تلفیقی از اسکواش و تنیس است.