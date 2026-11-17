بسته محتوایی قرآنی «حالت پرواز» با هدف ارتقای کیفیت برنامه‌های فرهنگی و قرآنی اعتکاف نوجوانان و توانمندسازی عوامل اجرایی این رویداد عبادی و تربیتی در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، این مجموعه شامل کتابچه‌های تخصصی ویژه مدیران و راهبران استانی، مربیان و راهبران اعتکاف نوجوانی و مبلغان و سخنرانان است. همچنین کتابچه گفت‌وگومحور با نوجوان، راهنمای اجرایی اعتکاف و کتابچه «حالت پرواز ۲» با موضوع آیات قرآن کریم در قالب طرح ملی «زندگی با آیه‌ها» ویژه معتکفان، از دیگر بخش‌های این بسته محتوایی به شمار می‌رود.

علاوه بر منابع مکتوب، مجموعه‌ای از محصولات چندرسانه‌ای، منابع آموزشی و محتوای مرتبط با توان‌افزایی فعالان اعتکاف نوجوانی نیز در این بسته پیش‌بینی شده است تا دست‌اندرکاران بتوانند از ظرفیت‌های متنوع آن در برنامه‌ریزی و اجرای فعالیت‌های قرآنی و تربیتی بهره‌مند شوند.

علاقه‌مندان برای مشاهده، دریافت و دانلود محصولات بسته محتوایی «حالت پرواز» ویژه اعتکاف نوجوانی ۱۴۰۵ می‌توانند به صفحه کتابخانه اعتکاف نوجوانی مراجعه کنند.

این بسته با رویکرد بهره‌گیری از ظرفیت آیات قرآن کریم و تقویت برنامه‌های تربیتی و معرفتی، زمینه‌ای برای همراهی مؤثرتر فعالان فرهنگی و قرآنی با نوجوانان در ایام اعتکاف فراهم می‌کند.