امنیت صرافی‌های رمزارز و راهکار‌های صیانت از دارایی کاربران، محور پنجمین نشست رتبه‌بندی امنیت سایبری بود.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، پنجمین جلسه رتبه‌بندی امنیت سایبری خدمات‌دهندگان فضای مجازی با محوریت صرافی‌های رمزارز برگزار شد؛ نشستی که در آن، مسئولان بر ضرورت پیشگیری از حملات سایبری، رفع آسیب‌پذیری سکو‌ها و صیانت از دارایی و اطلاعات کاربران تأکید کردند.

سردار مجید، رئیس پلیس فتا، با تأکید بر اینکه نباید برای اقدام امنیتی منتظر وقوع حمله سایبری ماند، گفت: پیشگیری و ایمن‌سازی باید پیش از بروز تهدید در دستور کار قرار گیرد.

او با اشاره به ارزیابی امنیتی سکو‌ها افزود: «۱۴۰ سکو بر اساس استاندارد‌های امنیتی مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند که ۳۰ سکو در سطح الف قرار دارند. این ارزیابی بر پایه ۱۰ محور و با استفاده از تجربه‌های عملیاتی انجام شده است.»

رئیس پلیس فتا همچنین با اشاره به گسترش فناوری‌های نوظهور، بر ضرورت هماهنگی قانون‌گذاری و تنظیم‌گری با تحولات فناوری تأکید کرد و گفت: این فناوری‌ها در کنار فرصت‌هایی که ایجاد می‌کنند، تهدید‌هایی نیز به همراه دارند و باید امنیت متناسب با نیاز کاربران در اختیار آنها قرار گیرد.

لزوم توجه به امنیت دارایی‌های مردم

حجت، فرمانده مرکز عملیات سایبری، نیز با اشاره به تجربه حملات سایبری گفت: «یکی از اساسی‌ترین مشکلاتی که در حملات مشاهده کرده‌ایم، نحوه ورود مهاجمان به سامانه‌هاست.» او با تأکید بر ضرورت شناسایی و رفع آسیب‌پذیری‌ها، از مدیران کسب‌وکار‌ها خواست هزینه‌کرد در حوزه امنیت را سرمایه‌گذاری بدانند، نه هزینه‌ای اضافی؛ چراکه بی‌توجهی به این موضوع می‌تواند به از بین رفتن کسب‌وکار‌ها منجر شود.

پاشا، معاون امنیت مرکز ملی فضای مجازی، هدف از رتبه‌بندی را حمایت از خدمات‌دهندگان و دریافت‌کنندگان خدمات دانست و گفت: ایجاد فضای رقابتی و ارائه نقشه راه به سکو‌ها از اهداف این طرح است. به گفته او، برنامه این است که خدمات‌دهندگان در ادامه بتوانند بر اساس الگوی ارائه‌شده، ارزیابی امنیتی خود را نیز انجام دهند.

آقامیری، رئیس مرکز ملی فضای مجازی، نیز با اشاره به دشواری حفظ امنیت در شرایط حملات سایبری و با وجود محدودیت‌های موجود، از تلاش فعالان این حوزه قدردانی کرد.

او با تأکید بر ضرورت صیانت از حریم خصوصی کاربران گفت: «تمام دارایی‌های مردم مشمول اصل ۲۵ است و حریم خصوصی افراد باید محفوظ بماند؛ هیچ دستگاه اجرایی نمی‌تواند به حریم خصوصی مردم دسترسی پیدا کند.»

رئیس مرکز ملی فضای مجازی در پایان ابراز امیدواری کرد در ارزیابی مجددی که یک ماه دیگر انجام می‌شود، همه سکو‌ها به سطح الف برسند.