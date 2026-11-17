کمیته استیناف فدراسیون فوتبال با نقض رأی قبلی کمیته انضباطی، باشگاه پالایش نفت بندرعباس را در پرونده استفاده از بازیکن غیرمجاز مقابل فولاد زرند ایرانیان، بازنده اعلام کرد.

رأی کمیته استیناف؛ شکست سه بر صفر پالایش نفت بندرعباس مقابل فولاد زرند ایرانیان

رأی کمیته استیناف؛ شکست سه بر صفر پالایش نفت بندرعباس مقابل فولاد زرند ایرانیان

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،در پی اعتراض باشگاه فولاد زرند ایرانیان به رأی صادرشده در تاریخ ۵ آبان ۱۴۰۵، مبنی بر برائت باشگاه پالایش نفت بندرعباس از اتهام استفاده از بازیکن غیرمجاز، کمیته استیناف پس از بررسی مجدد پرونده و دریافت پاسخ سازمان وظیفه عمومی فراجا، رأی جدید خود را صادر کرد.

بر اساس پاسخ سازمان وظیفه عمومی فراجا، امین مراداحمدی از تاریخ اول مهر ۱۴۰۵ مشمول خدمت وظیفه عمومی بوده و مجوز فعالیت ورزشی نداشته است، بنابراین حضور و بازی وی در دیدار روز سوم مهرماه دو تیم پالایش نفت بندرعباس و فولاد زرند ایرانیان، فاقد مجوز قانونی تشخیص داده شد.

بر همین اساس و با استناد به مواد ۶۱ و ۱۰۶ مقررات انضباطی، رأی قبلی نقض و تیم پالایش نفت بندرعباس با نتیجه سه بر صفر بازنده دیدار مقابل فولاد زرند ایرانیان اعلام شد.

همچنین باشگاه پالایش نفت بندرعباس به پرداخت یک میلیارد ریال جریمه نقدی و بازیکن مذکور نیز به دو جلسه محرومیت از همراهی تیم و پرداخت ۳۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

این رأی قطعی است.