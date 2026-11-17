دانش‌آموزان دبیرستانی در نانت، ادوارد ژفری، وزیر آموزش ملی فرانسه را هو کردند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، پایگاه اینترنتی اوئست فرانس به نقل از خبرگزاری فرانسه اعلام کرد: ادوارد ژفری، وزیر آموزش ملی، صبح دوشنبه در جریان بازدید از دبیرستان نلسون ماندلا در نانت، که اوایل اکتبر در اعتراضات دانش آموزی دچار آتش سوزی شده بود، هو شد.

دانش‌آموزان که برخی از آنها پلاکارد‌های اعتراضی حمل می‌کردند و به طور نمادین چشم‌بند زده بودند، شعار می‌دادند: «ژفری، ژفری، مسئول!».

اعضای نیرو‌های امنیتی با تجهیزات ضد شورش، باتوم و سپر در دست، در سالن ورودی مدرسه مستقر شدند تا دانش‌آموزان معترض را دور نگه دارند.