به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ متن درخواست خانواده‌های داغدار حادثه اتوبوس محور مورموری آبدانان به دشت‌عباس دهلران؛ به این شرح است:

ما جمعی از خانواده‌های داغدار و مصیبت‌دیده حادثه تلخ واژگونی اتوبوس که در این سانحه عزیزان خود را از دست داده‌ایم؛ ضمن تأکید بر پیگیری جدی و قاطع حقوق مادی و معنوی خود و مطالبه روشن شدن تمامی ابعاد این حادثه، اعلام می‌کنیم که بررسی علل و عوامل وقوع این سانحه و رسیدگی به مطالبات خانواده‌های جان‌باختگان؛ از طریق مراجع و دستگاه‌های مسئول در حال پیگیری است.

بی‌تردید، مطالبه‌گری و پیگیری حقوق قانونی خانواده‌های داغدار؛ حقی مسلم و انکارناپذیر است و ما تا روشن شدن ابعاد حادثه، مشخص شدن عوامل و مسئولیت‌های احتمالی و احقاق حقوق عزیزان ازدست‌رفته خود؛ این موضوع را از مسیر‌های قانونی دنبال خواهیم کرد.

از این‌رو؛ از مردم شریف، نجیب و قدرشناس آبدانان و تمامی اقشار جامعه درخواست می‌کنیم؛ ضمن حفظ آرامش و پرهیز از هرگونه تجمع و اعتراض؛ به نام و بهانه این حادثه، اجازه دهند مطالبات و خواسته‌های خانواده‌های داغدار با دوری از حاشیه و تنش اجتماعی؛ از مجاری قانونی پیگیری و به نتیجه مطلوب برسد.

در پایان؛ از ابراز همدردی، همراهی و حمایت صمیمانه تمامی برادران و خواهران عزیز در سطح شهرستان و استان، صمیمانه قدردانی می‌کنیم و این همدلی و همراهی را در روز‌های دشوار فقدان عزیزانمان، ارج می‌نهیم.