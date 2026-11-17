نقش پیشمرگان مسلمان کرد در تأمین امنیت پایدار شمال‌غرب کشور در همایشی با حضور فرماندهان نظامی و مسئولان استانی در کردستان بررسی و از مجاهدت‌های این رزمندگان تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، سال‌ها مجاهدت و ایثار روایت مردانی که در روز‌های سخت برای حفظ امنیت و آرامش مردم ایستادند.

پیشمرگان مسلمان کرد امروز در همایشی، خاطرات و نقش‌آفرینی‌هایشان در دفاع از کشور را بازگو کردند.

سردار سرلشکر ایزدی جانشین فرمانده کل سپاه با تجلیل از این رزمندگان، نقش آنان را در مقابله با ضدانقلاب و عملیات‌های دوران دفاع مقدس برجسته دانست.

سردار گشتاسبی فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا نیز حضور مردم را پشتوانه اصلی امنیت و اقتدار کشور دانست و از برگزاری دومین کنگره ملی شهدای کردستان در سال آینده خبر داد.

در ادامه نماینده ولی‌فقیه در کردستان مجاهدت رزمندگان را ماندگار خواند و فرمانده سپاه بیت‌المقدس استان نیز امنیت امروز کردستان را حاصل فداکاری پیشمرگان و شهدای این سرزمین دانست.

روایتی از مجاهدت مردانی که نامشان با امنیت کردستان گره خورده است.

میراثی از ایثار که همچنان چراغ راه نسل‌های آینده خواهد بود.