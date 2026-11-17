به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر اظهار داشت: این بازدید با هدف ارزیابی ترخیص کالاها، بررسی فرایند ورود و خروج کالا‌ها و بویژه تعیین تکلیف کالا‌های رسوبی در بندر بوشهر انجام شد.

عبدالسعید عباسی با اشاره به اهمیت بندر بوشهر در فعالیت‌های اقتصادی و تجاری استان گفت: بنادر به‌عنوان یکی از زیرساخت‌های مهم اقتصادی، نقش مؤثری در پشتیبانی از فعالیت‌های تجاری، جابه‌جایی کالا و توسعه اقتصادی منطقه دارند و استمرار فعالیت این مجموعه‌ها نیازمند تعامل و هماهنگی دستگاه‌های مرتبط است.

وی اضافه کرد: بازدید‌های میدانی مسئولان دستگاه‌های مختلف از ظرفیت‌ها و شرایط عملیاتی، در کنار تعامل بین دستگاهی با مجموعه‌هایی مانند دستگاه قضایی و گمرک زمینه پویایی هر چه بیشتر فعالیت‌های بندری و رضایت حداکثری جامعه هدف را فراهم می‌کند.

عباسی عنوان کرد: مجموعه اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر در چارچوب مأموریت‌های خود، توسعه زیرساخت‌ها، ارتقای خدمات بندری و پشتیبانی از فعالیت‌های دریایی و تجاری را دنبال می‌کند.

وی افزود: اکنون با توسعه فعالیت‌های بندر بوشهر در مجتمع بندری نگین فصلی تازه از رونق و توسعه در انتظار بندر بوشهر است.