به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان پلدشت گفت: پیش بینی می‌شود امسال از اراضی کشاورزی این شهرستان یک هزار و ۳۰۰ تن دانه روغنی کنجد برداشت شود.

سامر اسدی گفت: این شهرستان تنها شهرستان در آذربایجان غربی است که اقدام به کشت کنجد کرده و حدود ۸۰۰ هکتار از اراضی شهرستان پلدشت به این محصول اختصاص یافته است.

به گفته وی پیش بینی می‌شود از هر هکتار یک و نیم تن از این محصول برداشت شود و ارقام کشت شده کنجد در این شهرستان اکثرا رقم محلی شکوفا و اولتان می‌باشد.

سامر اسدی خاطر نشان کرد: دانه روغنی کنجد نسبت به سایر محصولات بهاری نیاز آبی کمتری دارد و همچنین از لحاظ اقتصادی برای کشاورزان درآمد بیشتر و مقرون به صرفه‌تر است که پیش بینی می‌کنیم امسال از این اراضی یک هزار و ۳۰۰ دانه روغنی کنجد برداشت شود.

وی به مزایای کشت این محصول اشاره کرد و گفت: از هرکیلو گرم کنجد حدود ۴۰۰ گرم روغن تولید می‌شود و ۱۰۰ گرم دانه کنجد حدود ۵۰۰ کیلو کالری انرژی داره. همچنین دانه کنجد حاوی ویتامین‌های ب ۶ نیاسین و تیامین و همچنین کلسیم. منیزیم اهن. فسفات می‌باشد که برای درمان بیماری‌های دیابت و بیماری‌های پوستی و کاهش فشار خون توصیه می‌شود.

کنجد‌های تولیدی علاوه بر تامین بازار داخل استان بخشی از نیاز کشور به دانه‌های روغنی را تامین می‌کند و کشاورزان بعد از برداشت. محصول شان را برای کارخانه‌های فراوری ارسال می‌کنند

نیاز کشور به کنجد سالانه بیش از صد هزار تن است که نیمی از ان وارد می‌شود