مدیر ستاد نوسازی ناوگان حمل و نقل و اسقاط خودرو‌های فرسوده، از آغاز فرایند تکمیل ثبت نام طرح جایگزینی وانت فرسوده خبر داد و گفت: متقاضیان می‌توانند از ساعت ۱۰ صبح چهارشنبه ۲۷ آبان ماه ۱۴۰۵ به پایگاه اینترنتی saipa.iranecar.com مراجعه کنند.

محمدصادق حاتمی در مصاحبه با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ با اشاره به اینکه هم اکنون ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه وانت باری در حال تردد هستند، افزود: از این تعداد ۷۰۰ هزار دستگاه فرسوده هستند؛ در گام نخست طرح جایگزینی ناوگان حمل و نقل باری فرسوده کشور، هزار دستگاه وانت، نوسازی می‌شود و در مرحله بعدی هم نوسازی ۵ هزار دستگاه در دستور کار قرار دارد.

مدیر ستاد نوسازی و ناوگان حمل و نقل و اسقاط خودرو‌های فرسوده همچنین از تخصیص تسهیلات یک میلیارد و یکصد میلیون تومانی با نرخ سود ۲۳ درصد و بازپرداخت ۲۴ ماهه برای طرح جایگزینی وانت‌های فرسوده با نو خبر داد و گفت: برای تسهیل نوسازی و کمک به تأمین هزینه خرید خودروی جدید، ۳۰۰ میلیون تومان یارانه اسقاط و ۴۰ تا ۶۰ میلیون تومان ارزش لاشه خودروی فرسوده نیز برای صاحب خودروی فرسوده محاسبه می‌شود.

به گفته حاتمی، متقاضیان این طرح، ابتدا باید در سامانه ستاد نوسازی به نشانی nnhk.ir اطلاعات خود و خودروی فرسوده شان را ثبت کنند و برای تکمیل ثبت نام، می‌توانند از ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه ۲۷ آبان ماه ۱۴۰۵ به پایگاه اینترنتی saipa.iranecar.com مراجعه کنند.

در این طرح، دارندگان وانت‌های فرسوده واجد شرایط در سراسر کشور می‌توانند خودروی خود را با کامیونت زامیاد EX در دو مدل تک‌سوز و دوگانه‌سوز جایگزین کنند که قیمت آن ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان تا ۲ میلیارد و ۶۹۰ میلیون تومان است.