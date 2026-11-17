دومین همایش ملی هوش مصنوعی و پژوهش‌های نوظهور؛ همگرایی انسان و سیستم‌های هوشمند با حضور مسئولان، اساتید و پژوهشگران برگزار شد.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، در این همایش، افشاری معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی، به تبیین نقش هوش مصنوعی در اقتصاد دانش‌بنیان، بازتعریف ماموریت دانشگاه‌ها در نظم جدید جهانی و ضرورت تمرکز بر فناوری‌های نوظهور پرداخت.

وی به اهتمام همیشگی بر تحقق «ایران قوی بر پایه اقتدار علم و فناوری» اشاره کرد و افزود: ایجاد زیرساخت‌ها و حمایت‌های ویژه از حوزه‌های فناورانه نظیر فناوری نانو و هوش مصنوعی، همواره از دغدغه‌های اصلی بوده است و برگزاری چنین رویداد‌هایی می‌تواند پایه‌ریز پیگیری جدی‌تر فناوری‌های نوظهور در سطح دانشگاه باشد.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی با طرح موضوع «از هوش مصنوعی تا قدرت اقتصادی و مسئله دانشگاه‌ها در نظم جدید جهانی» افزود: با ظهور هوش مصنوعی، دستیابی به اطلاعات، تولید متون باکیفیت و خلق تصاویر تسهیل شده و اقتصاد هوش ارتقا یافته است. در این میان، تمایز اصلی انسان و ماشین در توانایی انتخاب‌گری، قضاوت و همدلی معنا پیدا می‌کند؛ چرا که هوش مصنوعی اگرچه ابزار‌ها و مشاوره‌های ارارزشمندی در اختیار ما می‌گذارد، اما انتخاب راهبردها، موضوعات پژوهشی و مسیر‌های حل مسئله بر عهده انسان است.

وی با اشاره به تغییرات ساختاری در قدرت اقتصادی جهان و اهمیت روزافزون «داده» در کنار نیروی انسانی، بر لزوم استفاده بهینه از داده‌ها در حوزه‌های کلان نظیر سلامت و صنعت تأکید کرد و گفت: نقش دانشگاه در این عصر تنها به آموزش نحوه استفاده از ابزار‌ها محدود نمی‌شود، بلکه دانشگاه باید با فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم، تیم‌ها و اعضای هیئت علمی را به سمت خلق ارزش و حل مسائل کلان جامعه هدایت کند.

افشاری با اشاره به رویکرد ریاست دانشگاه آزاد اسلامی در زمینه «ماموریت‌گرایی» واحد‌های دانشگاهی گفت: منابع محدود پژوهشی باید با جهت‌دهی مشخص (حدود ۶۰ درصد تمرکز بر ماموریت‌ها) در خدمت حل مسائل کشور، تولید ثروت و افزایش کیفیت زندگی مردم قرار گیرد.

وی نمونه موفق این رویکرد را ایجاد شبکه‌های فناوری و نوآوری (از جمله در حوزه‌های رباتیک، فولاد، معادن و تجهیزات پزشکی) دانست و افزود: به عنوان نمونه، طرح ساخت و طراحی بازوی رباتیک در یکی از واحد‌های دانشگاهی با همکاری صنعت فولاد، نمونه‌ای از بهره‌گیری از اعتبار مالیاتی شرکت‌ها و اجرای پروژه‌های کاربردی است.

وی همچنین از توسعه زیرساخت‌های دیتاسنتری و ابری در قالب شرکت‌های وابسته به دانشگاه برای ارائه خدمات به اساتید و تیم‌های فناور خبر داد و تصریح کرد: توسعه فناوری بر مبنای پژوهش‌های متمرکز و بین‌رشته‌ای شکل می‌گیرد؛ به گونه‌ای که موضوعات کلان کشور نظیر کشاورزی هوشمند، مدیریت آب، انرژی و تجهیزات پزشکی با مشارکت رشته‌های مختلف (از اقتصاد و حقوق تا مهندسی و علوم کامپیوتر) پیگیری شود.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی در پایان با تأکید بر لزوم ارتقای همت‌ها و سرعت‌بخشی به حرکت‌های علمی در راستای بیانات امام شهید و مدیریت عالی دانشگاه در دوره پساجنگ، ابراز امیدواری کرد که با همفکری و تلاش مضاعف جامعه دانشگاهی، مسیر توسعه فناوری‌های نوظهور و تحقق قله‌های اقتدار علمی با شتاب بیشتری پیموده شود.