مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان‌غربی گفت: با اجرای طرح مدیریت توأمان آب و برق؛ ۱۸۶ مورد تخلف در حوزه حفر چاه غیرمجاز و استفاده غیرقانونی از انشعاب برق شناسایی و برخورد شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رزمایش سراسری مدیریت توامان آب و برق برای اجرای سیاست‌های وزارت نیرو برای مدیریت مصرف منابع آب و انرژی، کنترل برداشت‌های غیرمجاز از منابع زیرزمینی و نظارت بر میزان مصرف برق چاه‌های کشاورزی، با مشارکت مجموعه‌های مرتبط در آذربایجان غربی اجرا شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان‌غربی با اشاره به اهمیت مدیریت هم‌زمان منابع آب و برق اظهار کرد: مدیریت توأمان آب و برق، یکی از برنامه‌های راهبردی وزارت نیرو برای صیانت از منابع آبی، تعادل‌بخشی به سفره‌های زیرزمینی و کنترل هوشمند مصرف انرژی در بخش کشاورزی است که با همکاری و هماهنگی مشترک وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی دنبال می‌شود.

کیامهر افزود: در این چارچوب، پایش و بازرسی‌های میدانی با هدف شناسایی انشعابات غیرمجاز برق، کنترل نحوه مصرف انرژی در چاه‌های کشاورزی و جلوگیری از فعالیت چاه‌های فاقد مجوز، به‌صورت مستمر در سطح استان انجام می‌شود.

وی با اشاره به نتایج اقدامات نظارتی انجام‌شده در این حوزه تصریح کرد: تاکنون ۱۸۶ مورد تخلف شناسایی شده است که در این موارد، علاوه بر حفر چاه غیرمجاز، استفاده غیرقانونی از انشعاب برق نیز صورت گرفته بود و با تمامی این موارد مطابق ضوابط و مقررات برخورد شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان‌غربی با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های متولی خاطرنشان کرد: مدیریت منابع آب و برق، به‌ویژه در بخش کشاورزی، نیازمند نظارت مستمر، تبادل اطلاعات و اقدامات هماهنگ بین دستگاه‌های مسئول است و اجرای این رزمایش فرصتی برای تقویت همکاری‌های بین‌بخشی و افزایش اثربخشی اقدامات میدانی در این زمینه به شمار می‌رود.

طرح مدیریت توأمان آب و برق از برنامه‌های کلان وزارت نیرو برای کنترل هوشمند مصرف انرژی در چاه‌های کشاورزی، جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز آب و کمک به حفظ و پایداری منابع آب زیرزمینی است.