سرپرست مدیریت طرح‌های عمرانی و زیربنایی شرکت عمران، آب و خدمات کیش، از اجرای طرح‌های زیرساختی برای جمع‌آوری، کنترل و هدایت روان‌آب‌های سطحی با هدف کاهش آب‌گرفتگی معابر و تقویت منابع آب زیرزمینی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، علی دربندی، افزود: احداث دو جوی جذبی با ظرفیت تقریبی هفت هزار مترمکعب در محدوده میدان ملل و محدوده میدان هرمز و بیش از ۱۰ حلقه چاه جذبی با ظرفیت مجموع تقریبی هزار مترمکعب در محدوده میدان پارس، دهکده المپیک، نوبنیاد و برخی نقاط، در دستور کار قرار گرفت و بخش عمده آنها اجرا شده است.

او با اشاره به ضرورت آمادگی زیرساخت‌های شهری در برابر بارندگی‌های شدید افزود: با توجه به هشدار‌های هواشناسی درباره شرایط احتمالی جوی پیش‌رو و تجربه بارندگی کم‌سابقه سال گذشته، عملیات لوله‌گذاری برای جمع‌آوری و انتقال روان‌آب‌های سطحی، به‌ویژه در نوار ساحلی و مناطقی که سطح تراز آب زیر زمینی بالا است اجرا شده است.

سرپرست مدیریت عمرانی و زیربنایی شرکت عمران، آب و خدمات کیش، گفت: احداث سازه کانالی بتنی در محدوده پارک ساحلی میرمهنا و سفین قدیم، لوله‌گذاری در مجاورت انبار سازمان منطقه آزاد کیش، میدان هور، پارک سیمرغ، محدوده دامون کیش‌ایر، بلوار اندیشه و محدوده کلوپ‌های ورزشی و تاپ رز، از اقدامات انجام‌شده در دو ماه گذشته است.

او افزود: اجرای طرح‌ها با هدف افزایش ظرفیت مدیریت آب‌های سطحی، کاهش مخاطرات ناشی از بارندگی‌های شدید و حفاظت از زیرساخت‌ها و محیط طبیعی کیش دنبال می‌شود و در انتخاب مسیر‌های انتقال و اجرای عملیات نیز الزامات زیست‌محیطی و صیانت از سواحل در نظر گرفته می شود.