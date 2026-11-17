به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ محسن هژبریان افزود: هیچ‌گونه کمبودی در تأمین آرد و نان روستایی و عشایری در استان وجود ندارد و آرد و نان مورد نیاز عشایر و روستاییان استان به‌صورت مستمر در حال تأمین است.

وی با اشاره به پایداری موجودی نان و ارتقای شاخص‌های کیفی آرد بیان کرد: فرایند توزیع با نظارت‌های قانونی به دقت دنبال می‌شود.

معاون توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی استان بوشهر با اشاره به فرآیند هوشمندسازی و شفاف‌سازی سهمیه‌های آرد روستاییان و عشایر ادامه داد: دولت برای شفاف‌سازی و مدیریت بهینه منابع، سهمیه‌های آرد را از طریق سامانه‌های «سیما» و «نانینو» پایش می‌کند.

هژبریان گفت: براساس برآورد‌های انجام‌شده، سرانه آرد ماهانه برای هر نفر در مناطق روستایی ۸ کیلوگرم و برای جامعه عشایری ۱۰ کیلوگرم در نظر گرفته شده‌است.

وی در باره علت کسر سهمیه برخی خانوار‌ها در روز‌های اخیر افزود: با رصد سامانه‌های یاد شده، مشخص شد نیمی از روستاییان و حدود یک‌سوم عشایر، نان مورد نیاز خود را از نانوایی‌های مستقر در شهر‌ها یا روستا‌های هم‌جوار تأمین کرده‌اند و مطابق سیستم هوشمند، اگر فرد یا اعضای زیر مجموعه خانوار از نانوایی خرید کنند، این خرید از سهمیه آرد خام آنها کسر می‌شود.

معاون توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی استان بوشهر اظهار داشت: در این زمینه سامانه تشخیص می‌دهد که بخشی از نیاز روزانه آنها از طریق نان پخته تأمین شده‌است.