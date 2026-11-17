به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال درباره قوانین جدید لیگ برتر فوتبال در نیم‌فصل توضیحاتی ارائه کرد.

کنفرانس‌های مطبوعاتی باید کنترل شود. سرمربی نمی‌تواند هر حرفی را بزند و فقط باید درباره مسابقه حرف زده شود.

از نیم فصل دوم لیگ برتر هیچ کسی حق بلند شدن از روی نیمکت را ندارد و فقط سرمربی تیم است که می‌تواند بلند شود. هر کسی از روی نیمکت بلند شود، داور باید یک اخطار به او بدهد. گرفتن اخطار هم باید جریمه داشته باشد که الان نداریم.

در نیم فصل دوم، اخراج مستقیم یک جریمه دارد، بازیکن دو اخطار بگیرد و اخراج شود جریمه‌اش کمتر است و دریافت اخطار هم جریمه دارد. ممکن است برخی باشگاه‌ها هم تشویق مالی هواداری شوند.

قرار است برنامه‌های متنوع فرهنگی در ورزشگاه‌ها اجرا شود.

اگر در مسابقه‌ای شعار‌های نژادپرستانه داده شود و داور بازی را قطع نکند خودش تخلف کرده است.

از خیابان سئول به کمپ تیم‌های ملی در حال اثاث کشی هستیم.

قرار شد درباره کانال‌های هواداری فیک اقدامی شود. باید جلوی هر چیزی که منجر به تنش و بی احترامی به حریف می‌شود گرفته شود.