به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، این شورای با صدور پیامی ارتحال مرجع عالی‌قدر جهان تشیع، حضرت آیت‌الله العظمی وحید خراسانی را تسلیت گفت.

متن این پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

ارتحال مرجع عالیقدر جهان تشیع، حضرت آیت‌الله العظمی وحید خراسانی (قدس سره)، موجب تأثر و اندوه فراوان گردید. آن فقیه برجسته و صاحب‌نظر حوزه‌های علمیه، عمر پربرکت خویش را در مسیر اعتلای معارف نورانی اسلام، تفقه و تحقیق در علوم اهل‌بیت عصمت و طهارت (ع)، تربیت شاگردان و صیانت از حریم مکتب تشیع و تعظیم شعائر الهی سپری نمودند و با مجاهدت‌های علمی و معنوی خویش، میراثی گران‌سنگ و ماندگار برای جهان اسلام به یادگار گذاشتند. فقدان این عالم بزرگوار برای امت اسلام و حوزه‌های علمیه جبران ناپذیر است، اما آثار علمی، شاگردان، سخنان روشنگرانه و سنت‌های فاطمی ایشان چراغ راه ارادتمندان اهل بیت (ع) باقی خواهد ماند.

شورای نگهبان ضمن عرض تسلیت این ضایعه بزرگ به محضر حضرت بقیةالله الاعظم (ارواحنا فداه)، مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، مراجع عظام تقلید، حوزه‌های علمیه، شاگردان، مقلدان و ارادتمندان آن مرجع فقید و به‌ویژه بیت مکرم و بازماندگان محترم ایشان، از درگاه خداوند متعال، علو درجات آن عالم ربانی و حشر با ائمه معصومین (ع) و برای بازماندگان، شاگردان و عموم ارادتمندان ایشان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می‌نماید.