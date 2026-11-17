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بارشهای سیلآسای اخیر در استان بوشهر ۲ هزار و ۳۸۹ میلیارد ریال خسارت به زیرساختهای زراعی، باغی، دامی و تأسیسات کشاورزی پنج شهرستان این استان وارد کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ محمدمهدی دهنوی با اشاره به برآوردهای اولیه از خسارتهای جوی اخیر اظهار داشت: این خسارتها به بخش کشاورزی در پنج شهرستان دشتی، دشتستان، تنگستان، گناوه و دیلم واردشدهاست.
وی افزود: بر اساس بررسیهای اولیه، در مجموع ۳۰۹۰ هکتار از اراضی زراعی و ۱۰۰ هکتار از باغهای این مناطق دچار خسارت شدهاند که آمار دقیق و نهایی پس از تکمیل بررسیهای کارشناسی اعلام خواهد شد.
دهنوی بیان کرد: با توجه به پیشبینیهای هواشناسی، اولویت اصلی بر کاهش خسارات احتمالی متمرکز شد که در همین ارتباط اطلاعرسانی منظم با صدور هشدارهای سطح زرد، نارنجی و قرمز به تمامی دستگاههای دولتی، بخش خصوصی، تشکلها و بهرهبرداران در دستور کار قرار گرفت.
وی ادامه داد: ارائه توصیههای فنی و تخصصی برای حفاظت از محصولات کشاورزی، مشارکت فعال در جلسات مدیریت بحران استان و شهرستانها برای همافزایی و بسیج امکانات، و همچنین تولید و انتشار محتوای آموزشی در رسانهها و فضای مجازی از دیگر اقدامات انجام شده در این حوزه بودهاست.
دهنوی تاکید کرد: همچنین با برگزاری جلسات کارگروه مخاطرات کشاورزی در سطوح استانی و شهرستانی، شبکه گستردهای از امکانات و ظرفیتهای مردمی برای تسریع در امور پیشگیری و مقابله با بحران سازماندهی شد.