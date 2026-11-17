به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، سرهنگ فرضی‌زاده معاون هماهنگ‌کننده سپاه فتح استان با اشاره به شعار امسال هفته بسیج با عنوان «بسیج، جان‌فدای ایران، امید مستضعفان» گفت: در این هفته ۱۱۲ عنوان برنامه در نواحی مقاومت و ۱۰۰ عنوان برنامه در اقشار ۲۲گانه و تخصصی بسیج اجرا می‌شود و در مجموع ۲۷۰ عنوان برنامه در سطح استان پیش‌بینی شده است.

سرهنگ فرضی‌زاده در تشریح برنامه‌های هفته بسیج افزود: این برنامه‌ها از ۲۹ آبان با عنوان «بسیج، بندگی، آمادگی و بالندگی» آغاز می‌شود و تا ۵ آذر ادامه دارد.

سرهنگ فرضی‌زاده ادامه داد: شنبه ۳۰ آبان با عنوان «بسیج، همدلی، خدمت و پیشرفت»، یکم آذر با عنوان «بسیج، بانوی مقاوم، خانواده مقاوم، ایران قوی»، دوم آذر با عنوان «بسیج، اتحاد و همبستگی، محله قوی و حکمرانی محله‌محور»، سوم آذر با عنوان «بسیج نخبگان، به توان مردم در موضوع علمی و هوش مصنوعی»، چهارم آذر با عنوان «بسیج، بر عهد امام شهید، پای کار فرمانده» با محوریت فرهنگ و رسانه و پنجم آذر با عنوان «بسیج، ایثار، امنیت و اقتدار» نام‌گذاری شده است.

سرهنگ فرضی‌زاده با اشاره به برنامه‌های ۲۹ آبان گفت: میقات صالحین و تجمع در نماز جمعه، اجتماع شبکه‌های تربیتی بسیج، آموزش جان‌فدایان، نشست‌های روشنگری، نمایشگاه دستاورد‌های بسیج و مسابقات بومی و محلی از برنامه‌های نخستین روز هفته بسیج است.

سرهنگ فرضی‌زاده با بیان اینکه ۳۰ آبان برنامه‌های متعددی در حوزه خدمت و محرومیت‌زدایی اجرا می‌شود، افزود: افتتاح کارخانه آسفالت، بهره‌برداری و تکمیل بخشی از مصلی‌های نماز جمعه، اجرای طرح‌های آبرسانی به روستاها، افتتاح کارخانه شن و ماسه و افتتاح تجمیعی نیروگاه‌های خورشیدی در شهرستان‌های بویراحمد، گچساران و کهگیلویه از جمله این برنامه‌هاست.

سرهنگ فرضی‌زاده همچنین توزیع بسته‌های معیشتی، برگزاری اردو‌های جهادی، رزمایش جهادگران فاطمی و تهیه جهیزیه برای یک‌هزار زوج را از دیگر برنامه‌های هفته بسیج عنوان کرد.

سرهنگ فرضی‌زاده در تشریح برنامه‌های اول آذر در حوزه زن و خانواده گفت: برگزاری دوره‌های هویت‌ساز، برپایی غرفه‌های ویژه کودک و نوجوان، گفتمان‌سازی حجاب، تجلیل از موکب‌های خواهران، قصه‌گویی برای کودکان، توانمندسازی مادران در ارتباط با نوجوانان، کارگاه‌های آموزشی عفاف و حجاب و مسابقات تیراندازی بانوان از جمله این برنامه‌هاست.

سرهنگ فرضی‌زاده با اشاره به برنامه‌های سوم آذر افزود: رزمایش بزرگ نهضت رشد و تبیین، رویداد تولید محتوای دیجیتال، تولید انیمیشن، پویش مجازی هر ایرانی یک بسیجی، تجلیل از نخبگان علمی و پژوهشی و برپایی غرفه‌های علمی و پژوهشی در تجمعات شبانه برگزار می‌شود.

سرهنگ فرضی‌زاده چهارم آذر را روز برگزاری اجتماع شبانه بسیجیان عنوان کرد و گفت: رزمایش اقتدار و شکوه بسیجیان با فراخوان گردان‌های بسیج، یادواره شهدا و اردو‌های راهیان نور دانش‌آموزی از برنامه‌های این روز است که با حضور مردم برگزار خواهد شد.