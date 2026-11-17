جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی به ریاست علی نیکزاد نایب رئیس مجلس به صورت حضوری و وبیناری برگزار شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما علی نیکزاد نایب رئیس مجلس در نطق پیش از دستور جلسه علنی تاکید کرد: هر تصمیمی درباره کالابرگ، آرد و بنزین باید با سنجش دقیق پیامد‌ها و با لحاظ کردن سفره مردم گرفته شود.

وی همچنین شفافیت در میزان دسترسی متقاضیان، زمان انتظار و تعداد متقاضیان در صف برای تسهیلات ازدواج و فرزندآوری را خواستار شد.

رئیس کل بانک مرکزی نیز که در نشست علنی حضور یافته بود در سخنانی خاطرنشان کرد که بانک مرکزی موفق شد با وجود تشدید فشار‌ها بر درآمد‌های ارزی، درآمد‌های تجاری و بودجه کشور، روند رشد نقدینگی و پایه پولی را مدیریت کند.