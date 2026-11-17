مجید ستایش محقق و نویسنده مجموعه شش جلدی «تاریخ اداره تئاتر» در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: در این کتاب تاریخ اداره تئاتر در سه برهه زمانی بررسی شده است. اولین برهه از سال ۱۳۱۷ و همزمان با تاسیس سازمان پرورش افکار آغاز می‌شود و به سال ۱۳۵۷ می‌رسد. برهه دوم کتاب، فروردین سال ۵۸ تا فروردین ۱۳۶۱ یعنی قبل از تاسیس مرکز هنر‌های نمایشی است و مقطع سوم زمانی هم از اردیبهشت ۶۱ تا ۱۴۰۵ را شامل می‌شود.

وی با اشاره به انحلال اداره تئاتر در مرداد سال ۹۹، اظهار داشت: بعد از آن، فعالیت اداره تئاتر به تالار‌های مختلف از جمله سنگلج، رودکی، تالار هنر، محراب، تئاترشهر منتقل شد و در این کتاب توضیحات مفصل در خصوص هر کدام از این سالن‌ها نگارش شده است.

نویسنده کتاب «تاریخ اداره تئاتر» افزود: جلد سوم این کتاب، به صورت خیلی دقیق به هنرمندان برجسته تئاتر تلویزیون از زمان اداره هنر‌های دراماتیک تا عصر حاضر پرداخته است.

وی در خصوص دوره‌های طلایی تئاتر گفت: قبل از انقلاب در زمان فعالیت استاد علی نصیریان یک شکوفایی در تئاتر اتفاق می‌افتد و پس از انقلاب هم در زمان دکتر منتظری این شکوفایی رخ می‌دهد. دغدغه بنده این بود که حتما یک کتاب در خصوص اداره تئاتر نگار ش شود و از طرفی با این فعالیت ها، بتوانیم ساختمان اداره تئاتر را احیا کنیم. باید نسل جوان بدانند که در این ساختمان با هویت کدام گروه‌های نمایشی با چه مشقت‌هایی تمرین کردند و تاریخ تئاتر چه روز‌هایی را پشت سر گذاشته است.

گفتنی است مجموعه شش جلدی «تاریخ اداره تئاتر» حاصل ۲۵ سال پژوهش مجید ستایش است که در هفته کتابخوانی با حضور معاون هنری وزارت ارشاد و خانواده بزرگ تئاتر رونمایی شد.