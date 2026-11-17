شهیدان مصطفی چمران و ایرج رستمی، با حضور در خط مقدم دفاع از منطقه دهلاویه، شعر شهادت را سرودند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ شهید چمران و رستمی؛ دو فرمانده مخلص دفاع مقدس بودند که یادشان جاودانه شد.

شهید دکتر مصطفی چمران، فرمانده ستاد جنگ‌های نامنظم، با تکیه بر دانش، تجربه و ابتکار نظامی، راهبرد مقابله با دشمن بعثی را در جبهه‌های جنوب دنبال می‌کرد.

در این مسیر، شهید ایرج رستمی، از فرماندهان مورد اعتماد چمران، از خطه‌ی خراسان شمالی، با حضور در خط مقدم و هدایت نیرو‌های مدافع، نقش مؤثری در مقاومت منطقه دهلاویه داشت.

این دو فرمانده، با اندیشه، شجاعت و روحیه ایثار، در برابر پیشروی دشمن ایستادگی کردند.

سرانجام، ۳۱ خرداد ۱۳۶۰، شهید ایرج رستمی در دهلاویه در کنار شهید مصطفی چمران در همان منطقه به فیض عظیم شهادت نائل آمدند.