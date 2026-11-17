به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، برداشت زعفران در شهرستان سروآباد آغاز شده است.

محصولی اقتصادی که با توجه به شرایط اقلیمی منطقه به‌تدریج جایگاه خود را در کشاورزی شهرستان پیدا کرده است.

جلالی کارشناس جهاد کشاورزی سروآباد با اشاره به اختصاص ۱۴ هکتار از اراضی کشاورزی به کشت زعفران گفت: سالانه حدود ۷۰ کیلوگرم طلای سرخ در این شهرستان برداشت می‌شود.

زعفران تولیدی سروآباد علاوه بر تأمین بخشی از نیاز بازار به شهر‌ها و استان‌های همجوار نیز عرضه می‌شود.

توسعه کشت، فرآوری و بازاریابی این محصول می‌تواند زمینه‌ساز افزایش درآمد کشاورزان و رونق اقتصادی روستا‌های سروآباد نیز باشد.